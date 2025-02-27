ميلانو: تحقيق في تهرب ضريبي ضد شركة إكس (تويتر سابقًا)

(أنسامد) - فبراير 27 - روما - تم الكشف مؤخراًعن مراجعة ضريبية لشركة إكس (تويتر سابقًا)، التي يملكها الملياردير الامريكى إيلون ماسك.ويتعلق التحقيق بعدم سداد الشركة لضريبة القيمة المضافة التي تقدر بنحو 12.5 مليون يورو سنويًا، وذلك حتى عام 2022، حسب ما أفادت به مصادر قضائية.وفي هذا السياق، فتح مكتب المدعي العام في ميلانو تحقيقًا رسميًا بتهمة التهرب الضريبي، بقيادة المدعي العام جيوفاني بوليزي. وبحسب المصادر، فإن التحقيق في هذه القضية مشابه لقضية التهرب الضريبي التي تخضع لها شركة ميتا (فيسبوك سابقًا).ويأتي هذا التحقيق في وقت حساس، حيث تواصل السلطات الإيطالية جهودها لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز التدقيق في الأنشطة التجارية الكبرى، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات مثل تويتر، التي تحولت مؤخرًا إلى إكس. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA