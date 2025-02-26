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هيئة مكافحة الاحتكار تحقق مع شركة النقل العام في روما

26 فبراير 2025, 08:37

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 26 - روما - أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية عن بدء تحقيق في شركة النقل العام في روما، ATAC، وذلك بشأن جودة وكمية الخدمات المقدمة في الفترة ما بين عامي 2021 و2023.

وأوضحت الهيئة أن ATAC قد تكون ارتكبت ممارسات تجارية غير عادلة نتيجة لعدم امتثالها للمعايير المنصوص عليها في عقد الخدمة مع مدينة روما، وكذلك تلك المدرجة في ميثاق جودة خدمات النقل العام.

وذكرت الهيئة أنه يُزعم أن ATAC فشلت بشكل متكرر في تحقيق الأهداف المتعلقة بانتظام خدمات النقل السطحي والأنفاق، وكذلك في ضمان أمن محطات الأنفاق، وتشغيل المصاعد والسلالم المتحركة، وإضاءة محطات الأنفاق.

من جهتها، صرحت ATAC في بيان لها بأنها ستتعاون مع هيئة مكافحة الاحتكار خلال سير التحقيق، مشيرة إلى التزامها بالتجديد والتحسين.

كما أكدت على التحديات التي واجهتها جراء المشاريع المتعلقة باليوبيل الكاثوليكي لعام 2025، بالإضافة إلى ما وصفته بالعجز الاستثماري المستمر من قبل إدارات المدينة السابقة. (أنسامد).

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