انخفاض مبيعات ستيلانتيس في السوق الأوروبية بنسبة 16%

(أنسامد) - فبراير 25 - روما - أعلنت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA) يوم الإثنين أن مبيعات مجموعة ستيلانتيس في سوق السيارات الأوروبية - والتي تشمل دول الاتحاد الأوروبي، الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، والمملكة المتحدة - قد تراجعت بنسبة 16% في يناير 2025 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وأوضحت الرابطة أن حصة ستيلانتيس في السوق الأوروبية انخفضت من 18% في يناير 2024 إلى 15.5% في الشهر ذاته من العام الجاري.في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن إجمالي مبيعات السيارات في السوق الأوروبية قد بلغ 995,271 سيارة خلال يناير 2025، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.ويُعتبر هذا التراجع في مبيعات ستيلانتيس جزءًا من الاتجاه العام في السوق الأوروبية الذي يشهد تحديات مختلفة، ما يعكس تأثير العوامل الاقتصادية المتنوعة وارتفاع المنافسة في قطاع السيارات.(أنسامد).

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