انخفاض مبيعات ستيلانتيس في السوق الأوروبية بنسبة 16%

وأوضحت الرابطة أن حصة ستيلانتيس في السوق الأوروبية انخفضت من 18% في يناير 2024 إلى 15.5% في الشهر ذاته من العام الجاري.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن إجمالي مبيعات السيارات في السوق الأوروبية قد بلغ 995,271 سيارة خلال يناير 2025، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ويُعتبر هذا التراجع في مبيعات ستيلانتيس جزءًا من الاتجاه العام في السوق الأوروبية الذي يشهد تحديات مختلفة، ما يعكس تأثير العوامل الاقتصادية المتنوعة وارتفاع المنافسة في قطاع السيارات.
(أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA