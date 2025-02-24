اتحاد كونفيسرتشنتي: 2024 كان عاما صعبا لقطاع المتاجر

(أنسامد) - فبراير 24 - روما - كشف تحليل أجراه اتحاد أصحاب الأعمال التجارية والسياحية في إيطاليا "كونفيسرتشنتي"، أن الوضع التجاري كان صعبا في عام 2024 فيما يتعلق بقطاع وأنشطة المتاجر.وأوضح التقرير، أنه تم فتح 23188 متجرًا جديدًا فقط في الفترة بين يناير وديسمبر من العام الماضي، بينما تم إغلاق 61634 متجرًا بشكل دائم، أي بمعدل فتح متجر واحد مقابل إغلاق ثلاثة متاجر، وهو أسوأ عام منذ 2014.وأشار التقرير الذي تم إعداده استنادا لبيانات غرفة التجارة، إلى أن هذا الوضع يرجع إلى تباطؤ الاستهلاك وتراجع الائتمان والمنحنى الديموغرافي.وحذر التقرير من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى توقف افتتاح متاجر جديدة بحلول عام 2034، منوها أن ما يسمى بظاهرة "التصحر التجاري" يمثل مشكلة كبيرة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.وفي هذا السياق، لفتت باتريزيا دي لويزي، رئيسة اتحاد كونفيسرتشنتي إلى أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات فعالة لوقف اختفاء المتاجر الصغيرة، محذرة من أن الموزعين الصغار قد يتم تهميشهم لصالح الشركات الكبرى والمحتكرين الذين يهيمنون على منصات التجارة الإلكترونية.(أنسامد).

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