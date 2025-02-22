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إيطاليا: انخفاض إيرادات شركة "إديسون" للطاقة

22 فبراير 2025, 08:37

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 22 - روما - أنهت شركة "إديسون" الإيطالية للطاقة السنة المالية 2024 بإيرادات بلغت 15.4 مليار يورو، مقارنة مع إيرادات بقيمة 18.4 مليار يورو في العام السابق وذلك بسبب انخفاض متوسط ;;أسعار الغاز والكهرباء.

ومن المتوقع توزيع أرباح قدرها 0.06 يورو للسهم العادي و0.09 يورو لكل سهم ادخار. وانخفض صافي الربح إلى 403 مليون يورو بسبب تكاليف تجديد مواقع "مونتيديسون" القديمة.

وبلغت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 1.71 مليار يورو.

وتمثل أنشطة الطاقة المتجددة والخدمات 55% منها، مما يقترب من الهدف الاستراتيجي للوصول إلى 70% بحلول عام 2030.

كما تأثرت الأرباح بانخفاض أسعار الغاز، وهو ما تم تعويضه من خلال الأداء القوي لقطاع الطاقة المتجددة الذي بلغ 28% من إجمالي إنتاج إديسون في 2024 (أنسامد).

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