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محافظ بنك إيطاليا:ضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو مستمر

21 فبراير 2025, 09:09

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 21 - روما - أكد فابيو بانيتا، محافظ بنك إيطاليا، أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو يشهد ضعفاً مستمراً وهو أكثر استدامة مما كان متوقعاً. وفي كلمة له خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية المصارف الإيطالية (إيه بي آي) عبر الفيديو، أشار بانيتا إلى أن الانتعاش الذي كان يُتوقع أن يقوده إنفاق المستهلكين لم يتحقق بعد.

وأضاف بانيتا أن منطقة اليورو شهدت ربعين من النمو الصفري، إلى جانب توترات في قطاع التصنيع، مما أدى إلى ظهور علامات الضعف في سوق العمل.

ولفت إلى أن تراجع حجم الأموال التي تقدمها البنوك يعود في المقام الأول إلى ضعف الطلب على الائتمان.

وبينما أشار إلى أن انخفاض الائتمان يشكل تحدياً اقتصادياً، أكد بانيتا ضرورة الحذر في التعامل مع هذا الانخفاض المستمر. وقال: "عندما نشهد انخفاضاً طويلاً ومستداماً في مستويات الائتمان، ينبغي علينا أن نتعامل بحذر ونطرح على أنفسنا الأسئلة الضرورية." وفي إشارة إلى القطاع الخاص، شدد محافظ بنك إيطاليا على أهمية توفير الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لدورها الحيوي في تعزيز التوظيف في إيطاليا، قائلاً: "الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا تلعب دوراً مهماً في سوق العمل، وبالتالي يجب أن نولي اهتماماً خاصاً لها." (أنسامد).

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