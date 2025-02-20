رابطة البنوك الإيطالية: انخفاض القروض في يناير

(أنسامد) - فبراير 20 - روما - كشفت رابطة البنوك الإيطالية (ABI) في تقريرها الشهري أن التباطؤ الأخير في النمو الاقتصادي في إيطاليا أدى إلى انخفاض الطلب على القروض.أظهرت البيانات أن القروض الموجهة إلى الشركات والأسر تراجعت بنسبة 1% في يناير مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن هذا التباطؤ في الطلب على القروض يعكس التأثيرات الاقتصادية السلبية على النشاط المالي في البلاد.ومن جهة أخرى، أضافت ABI أن متوسط سعر الفائدة الذي تطبقه البنوك على الرهون العقارية الجديدة شهد تراجعاً طفيفاً، حيث انخفض إلى 3.09% في يناير، مقارنة بـ 3.11% في ديسمبر 2024، و 4.42% في نفس الشهر من العام الماضي.الصورة :نائب المدير العام لرابطة ABI، جيانفرانكو تورييرو (أنسامد).

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