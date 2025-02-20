رابطة البنوك الإيطالية: انخفاض القروض في يناير

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

رابطة البنوك الإيطالية: انخفاض القروض في يناير

وتراجع أسعار الفائدة على الرهن العقاري

20 فبراير 2025, 09:17

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - فبراير 20 - روما - كشفت رابطة البنوك الإيطالية (ABI) في تقريرها الشهري أن التباطؤ الأخير في النمو الاقتصادي في إيطاليا أدى إلى انخفاض الطلب على القروض.

أظهرت البيانات أن القروض الموجهة إلى الشركات والأسر تراجعت بنسبة 1% في يناير مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن هذا التباطؤ في الطلب على القروض يعكس التأثيرات الاقتصادية السلبية على النشاط المالي في البلاد.

ومن جهة أخرى، أضافت ABI أن متوسط سعر الفائدة الذي تطبقه البنوك على الرهون العقارية الجديدة شهد تراجعاً طفيفاً، حيث انخفض إلى 3.09% في يناير، مقارنة بـ 3.11% في ديسمبر 2024، و 4.42% في نفس الشهر من العام الماضي.

الصورة :نائب المدير العام لرابطة ABI، جيانفرانكو تورييرو (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

17:04

إيطاليا:زيادة ملحوظة في عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين

08:07

ميلوني تشيد بإيرادات "قياسية" من الحرب على التهرب الضريبي

18:23

سالفيني: ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

17:04

إيطاليا:زيادة ملحوظة في عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين

08:07

ميلوني تشيد بإيرادات "قياسية" من الحرب على التهرب الضريبي

18:23

سالفيني: ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام