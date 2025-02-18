إيطاليا تسجل فائضًا تجاريًا قدره 54.9 مليار يورو في 2024

(أنسامد) - فبراير 18 - روما - أعلن معهد الإحصاء الإيطالي أن الصادرات الإيطالية شهدت انخفاضًا بنسبة 0.4% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث انخفضت بنسبة 1.9% لدول الاتحاد الأوروبي، في حين ارتفعت بنسبة 1.2% مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد.وفيما يخص الواردات، فقد انخفضت بنسبة 3.9%، مع انخفاض قدره 2.2% من دول الاتحاد الأوروبي، و6.2% من الدول غير الأعضاء في الاتحاد.على الرغم من انخفاض الصادرات، سجلت إيطاليا فائضًا تجاريًا كبيرًا بلغ 54.923 مليار يورو في 2024، مقارنةً بفائض قدره 34.011 مليار يورو في 2023. ويعكس هذا التحسن الكبير في الفائض التجاري قدرة إيطاليا على الحفاظ على توازن إيجابي في تجارتها الخارجية.وفيما يتعلق بالطاقة، فقد بلغ الفائض التجاري 104.478 مليار يورو باستثناء واردات الطاقة، بزيادة قدرها 5.33 مليار يورو مقارنةً بالفائض الذي تحقق في 2023. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA