بانيتا: الرسوم الأميركية ستؤثر بشدة على إيطاليا وألمانيا

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - قال محافظ بنك إيطاليا، فابيو بانيتا، في منتدى للوسطاء الإيطاليين يوم السبت، إن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة سيكون أكبر على إيطاليا وألمانيا مقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي.وأوضح بانيتا في كلمته خلال منتدى Assiom Forex أن التأثير المتوقع للرسوم الجمركية، التي أعلنتها إدارة ترامب، على الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي سيكون بنحو "نصف نقطة مئوية"، مع تأثيرات أكبر على ألمانيا وإيطاليا بسبب حجم التبادل التجاري الكبير مع الولايات المتحدة.وأضاف بانيتا أنه وفقًا للتقديرات، إذا تم تنفيذ الرسوم الجمركية التي تم الإعلان عنها قبل الانتخابات، جنبًا إلى جنب مع تدابير انتقامية، فإن النمو العالمي للناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنحو 1.5 نقطة مئوية، فيما سيكون التأثير على الاقتصاد الأميركي أكثر من نقطتين. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA