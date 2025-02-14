انخفاض الإنتاج الصناعي في إيطاليا بنسبة 3.5% في 2024

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - أفادت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية (ISTAT) بأن الإنتاج الصناعي في إيطاليا شهد انخفاضًا بنسبة 3.5% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.وأوضحت الوكالة أن هذا التراجع جاء نتيجة للاتجاهات السلبية التي لوحظت في مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل حسب التقويم، حيث سجلت جميع أشهر العام انخفاضات متتالية.وفي تحليل تفصيلي، أشارت الوكالة إلى انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميًا بنسبة 3.1% في ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر من نفس العام.كما أظهرت البيانات أن صافي التأثيرات التقويمية قد أسهم في تسجيل المؤشر إجمالي انخفاض سنوي بنسبة 7.1% في ديسمبر، وذلك بسبب الفرق في عدد أيام العمل بين ديسمبر 2024 (الذي شهد 20 يوم عمل) وديسمبر 2023 (الذي سجل 18 يوم عمل). (أنسامد).

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