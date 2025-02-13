إيطاليا: نقص حاد في العمالة الموسمية

(أنسامد) - فبراير 13 - روما - أعلنت جمعية كولديريتي عن نقص حاد في عدد العمالة الزراعية في إيطاليا، حيث تفتقر البلاد إلى 100 ألف عامل ضروري لضمان استمرار أنشطة الحصاد في الحقول الإيطالية.وأكدت الجمعية على ضرورة تنفيذ تغييرات جذرية في نظام التوظيف ليتناسب مع الطبيعة الموسمية للزراعة.وأشار بيان كولديريتي إلى أن "نظام التوظيف الحالي لا يراعي الموسمية، مما يسبب العديد من التحديات. في كثير من الأحيان، يصل العمال بعد نهاية موسم الحصاد بسبب البيروقراطية والتأشيرات، وعندما يحتاجهم أصحاب الحقول، يكون الوقت قد فات." يعمل في إيطاليا حوالي مليون عامل في 185 ألف شركة زراعية، حيث يتم استقدام العمالة لتغطية أكثر من 120 مليون يوم عمل سنويًا. وأكثر من ثلث هذه العمالة يأتي من دول أجنبية، مثل رومانيا والهند والمغرب وألبانيا والسنغال.وفي سياق التحسينات المطلوبة، دعت كولديريتي إلى "إدارة مباشرة ومراقبة لتدفقات الهجرة"، مشيرة إلى ضرورة تقليص البيروقراطية وتنظيم عملية استقدام العمال بما يتناسب مع احتياجات القطاع الزراعي، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تجعل من الصعب التخطيط المسبق.من ناحية أخرى، أكدت الجمعية على أهمية إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه العمال الذين قدموا إلى إيطاليا للعمل في الحقول، ثم بقوا في البلاد بشكل غير قانوني بسبب مشكلات في التأشيرات أو التوظيف.(أنسامد).

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