شركة "ستيلانتيس" تعلن عن توظيف 100 مهندس شاب في ميرافوري

(أنسامد) - فبراير 12 - روما - أعلن مدير الموارد البشرية في شركة "ستيلانتيس"، جوزيبي مانكا، أن الشركة ستوظف 100 مهندس شاب في مصنعها التاريخي في ميرافوري، تورينو، في خطوة تعكس التزامها المتجدد بإيطاليا.وخلال مجلس إقليمي خاص بأزمة صناعة السيارات، أكد مانكا: "ستبدأ ستيلانتيس عملية دوران الأجيال في ميرافوري".وأضاف: "سنقوم بتوظيف أكثر من مائة مهندس في الأيام القليلة المقبلة، بينهم من سيتم تثبيتهم بعقود دائمة، وآخرون ممن كانوا يعملون كمستشارين أو كانوا متاحين في سوق العمل".وأكد مانكا أن جميع المهندسين الذين سيتم توظيفهم سيكونون تحت سن 35 عامًا، وسيعملون في مشاريع استراتيجية تركز على الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، والكهرباء.الصورة: رئيس شركة ستيلانتيس جون إلكان (أنسامد).

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