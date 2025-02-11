إيطاليا:انخفاض حاد في صادرات الصلب إلى الولايات المتحدة

(أنسامد) - فبراير 11 - روما - انخفضت صادرات الصلب الإيطالية إلى الولايات المتحدة بشكل ملحوظ منذ فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب في 2018 رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب من دول الاتحاد الأوروبي.حيث تراجعت الصادرات من 596,828 طنًا في 2018 إلى 194,364 طنًا في 2024، وفقًا لما صرح به رئيس اتحاد مصنعي الصلب الإيطالي "فيديراتشاي"، أنطونيو جوتسي، يوم الإثنين.وأشار جوتسي إلى أنه لا يزال غير واضح ما إذا كان الإعلان الأخير عن فرض الرسوم الجمركية يعني "تجديد حكم قائم بالفعل أو تطبيق تدابير تقييدية جديدة".كما أكد رئيس "فيديراتشاي" أن الشركات الإيطالية تركز على تصدير أنواع خاصة من الصلب عالي القيمة، حيث يتمركز معظم الإنتاج الموجه للعملاء الأمريكيين مباشرة داخل الولايات المتحدة. (أنسامد).

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