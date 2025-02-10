الأزمة الألمانية تسبب خسائر لقطاع الصناعة الإيطالية

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - كشفت رابطة الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، أن الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها ألمانيا خلال العامين الماضيين تسببت في خسائر بقيمة 5.8 مليار يورو لقطاع الصناعة الإيطالي، وهو تأثير أشد ضررًا من الرسوم الجمركية المحتملة التي قد تفرضها الإدارة الأمريكية.في عام 2023، انخفضت قيمة الصادرات الإيطالية إلى السوق الألمانية بمقدار 2.7 مليار يورو، بينما سجلت خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024 تراجعًا بقيمة3.1 مليار يورو، وفقا لأحدث البيانات الإحصائية المتاحة.وعلى الرغم من المخاوف الواسعة من تأثير الرسوم الأمريكية المحتملة على الصادرات الإيطالية، فإن الأزمة الاقتصادية الألمانية خلال العامين الماضيين ألحقت بالفعل أضرارًا أكبر وقد تستمر في التأثير السلبي على الاقتصاد الإيطالي.تشير رابطة الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، إلى أنه كما حدث في 2019 عندما فرض ترامب رسوم جمركية، فإن التأثير الفعلي للرسوم الجمركية قد يكون أقل خطورة مما يُتوقع.ورغم انخفاض الصادرات الإيطالية إلى الولايات المتحدة بمقدار 3.1 مليار يورو في 2020، إلا أن هذا التراجع كان على الأرجح نتيجة جائحة كورونا وليس فقط بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية. (أنسامد).

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