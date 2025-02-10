الأزمة الألمانية تسبب خسائر لقطاع الصناعة الإيطالية

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

الأزمة الألمانية تسبب خسائر لقطاع الصناعة الإيطالية

هى أشد ضررًا من الرسوم الجمركية الامريكية المحتملة

10 فبراير 2025, 08:58

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - كشفت رابطة الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، أن الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها ألمانيا خلال العامين الماضيين تسببت في خسائر بقيمة 5.8 مليار يورو لقطاع الصناعة الإيطالي، وهو تأثير أشد ضررًا من الرسوم الجمركية المحتملة التي قد تفرضها الإدارة الأمريكية.

في عام 2023، انخفضت قيمة الصادرات الإيطالية إلى السوق الألمانية بمقدار 2.7 مليار يورو، بينما سجلت خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024 تراجعًا بقيمة3.1 مليار يورو، وفقا لأحدث البيانات الإحصائية المتاحة.

وعلى الرغم من المخاوف الواسعة من تأثير الرسوم الأمريكية المحتملة على الصادرات الإيطالية، فإن الأزمة الاقتصادية الألمانية خلال العامين الماضيين ألحقت بالفعل أضرارًا أكبر وقد تستمر في التأثير السلبي على الاقتصاد الإيطالي.

تشير رابطة الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، إلى أنه كما حدث في 2019 عندما فرض ترامب رسوم جمركية، فإن التأثير الفعلي للرسوم الجمركية قد يكون أقل خطورة مما يُتوقع.

ورغم انخفاض الصادرات الإيطالية إلى الولايات المتحدة بمقدار 3.1 مليار يورو في 2020، إلا أن هذا التراجع كان على الأرجح نتيجة جائحة كورونا وليس فقط بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

17:46

ميلوني: الحكومة تتبع الاستراتيجية الصحيحة في مكافحة المافيا

08:41

احتفالات حاشدة بالعام الصيني الجديد في مدينة براتو الإيطالية

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

17:46

ميلوني: الحكومة تتبع الاستراتيجية الصحيحة في مكافحة المافيا

08:41

احتفالات حاشدة بالعام الصيني الجديد في مدينة براتو الإيطالية