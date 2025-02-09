البنوك الإيطالية تغلق 508 فروع في عام 2024

(أنسامد) - فبراير 9 - روما - في عام 2024، أغلقت البنوك الإيطالية 508 فروع، مما أدى إلى انخفاض العدد الإجمالي للفروع إلى أقل من 20 ألفًا، وفقًا للبيانات التي أوردها اتحاد First Cisl ومؤسسة Fiba يوم الجمعة. ويُظهر التقرير أن حوالي نصف بلديات إيطاليا أصبحت الآن تفتقر إلى أي فرع مصرفي.وأشار الأمين العام لاتحاد First Cisl، ريكاردو كولومباني، إلى أن "تزايد عدد البلديات التي فقدت فروعها المصرفية أصبح مقلقًا"، محذرًا من أن عمليات الاندماج المصرفي قد تؤدي إلى تسريع إغلاق الفروع وفقدان الوظائف في القطاع المالي. (أنسامد).

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