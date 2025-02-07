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شركة "فينكانتيري" تحصل على طلب لبناء أربع سفن سياحية

07 فبراير 2025, 08:30

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 7 - روما - أعلنت شركة "فينكانتيري" عن تلقيها طلبًا لبناء أربع سفن سياحية ضخمة لصالح شركة "نورويجيان كروز لاين هولدينجز" (NCLH).

ووصف المسؤولون في شركة بناء السفن الإيطالية التي تملكها الدولة، هذا الاتفاق بأنه "مهم للغاية"، حيث تقدر قيمته بأكثر من ملياري يورو.

وتشير تقديرات السوق إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى حوالي تسعة مليارات يورو، مما يجعلها أكبر طلبية في تاريخ الشركة.

وفي بيان لها، أكدت "فينكانتيري" أن السفن المزمع بناؤها ستكون بوزن يبلغ حوالي 226 ألف طن، مما يجعلها الأكبر على الإطلاق لشركة "نورويجيان كروز لاين هولدينجز".

وأضافت الشركة أن السفن سيتم بناؤها في حوض بناء السفن التابع لها في مونفالكوني، حيث من المتوقع تسليم أول سفينة في عام 2030، تليها السفن الأخرى في أعوام 2032 و2034 و2036.

وأوضحت "فينكانتيري" أن هذه السفن ستكون قادرة على استيعاب أكثر من 8300 شخص، بما في ذلك أفراد الطاقم. (أنسامد).

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