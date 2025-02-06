مكتب الميزانية البرلماني الإيطالي يتوقع نمو معتدل للاقتصاد

(أنسامد) - فبراير 6 - روما - توقّع مكتب الميزانية البرلماني الإيطالي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 0.8% في عام 2025، على أن يواصل النمو بزيادة قدرها 0.9% في عام 2026.وقد تم تعديل التوقعات للنمو في العام الماضي، حيث تم تخفيض التقديرات من 0.8% إلى 0.7%.وفيما يخص التضخم، يُتوقع أن ينخفض إلى 1%، على أن يرتفع تدريجيًا ليصل إلى المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي والمقدر بنحو 2% في عام 2025.وأشار التقرير إلى أن العوامل الدولية تلعب دورًا بارزًا في التأثير على الاقتصاد الإيطالي، الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية. من أبرز هذه العوامل التحديات المرتبطة بتغير المناخ والتوترات الجيواقتصادية.كما شدد على أن السياسات الحمائية التي قد تفرضها الولايات المتحدة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي ملموس على النمو الإيطالي في الفترة المقبلة.من جانب آخر، لفت المكتب إلى أن تقلبات أسعار المواد الخام، وخاصة الغاز الطبيعي، تُعد من أبرز المخاطر التي يجب متابعتها. كما أشار إلى تراجع التجارة الدولية، حيث يعاني الأداء الاقتصادي في الدول المتقدمة مقارنةً بالأداء الجيد للدول الناشئة. (أنسامد).

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