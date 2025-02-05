ميسينا: عام 2024 الأفضل على الإطلاق لبنك إنتيسا سان باولو

(أنسامد) - فبراير 5 - روما - قال كارلو ميسينا، الرئيس التنفيذي لبنك إنتيسا سان باولو، إن عام 2024 كان الأفضل في تاريخ البنك وذلك عقب الإعلان عن نتائج مالية مبهرة .وفي مؤتمر هاتفي مع المحللين الماليين، صرح ميسينا: "لقد حققنا أهدافنا بنجاح أكبر مما كنا نتوقع ونحن في آخر عام من خطتنا الاستراتيجية." وأضاف: "لقد حققنا أفضل أداء في تاريخ البنك، ونحن على استعداد لتجاوز عتبة 9 مليارات يورو في صافي الأرباح." كما أشار ميسينا إلى أن البنك لا يحتاج إلى القيام بأي عمليات استحواذ، قائلاً: "نحن نحقق نتائج متميزة دون الحاجة للاستحواذ على أي شركات، وهذا يثبت قوة أدائنا." وتابع ميسينا: "أنا فخور بهذه النتائج، حيث تضعنا في مقدمة البنوك عالميًا، ليس فقط من ناحية الأداء المالي، بل أيضًا فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية." وأكمل قائلاً: "لقد وزعنا بالفعل 24.6 مليار يورو على المساهمين، وهو أكثر من الـ 22 مليار يورو التي كانت متوقعة في خطتنا." (أنسامد).

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