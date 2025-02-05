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ميسينا: عام 2024 الأفضل على الإطلاق لبنك إنتيسا سان باولو

05 فبراير 2025, 09:17

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 5 - روما - قال كارلو ميسينا، الرئيس التنفيذي لبنك إنتيسا سان باولو، إن عام 2024 كان الأفضل في تاريخ البنك وذلك عقب الإعلان عن نتائج مالية مبهرة .

وفي مؤتمر هاتفي مع المحللين الماليين، صرح ميسينا: "لقد حققنا أهدافنا بنجاح أكبر مما كنا نتوقع ونحن في آخر عام من خطتنا الاستراتيجية." وأضاف: "لقد حققنا أفضل أداء في تاريخ البنك، ونحن على استعداد لتجاوز عتبة 9 مليارات يورو في صافي الأرباح." كما أشار ميسينا إلى أن البنك لا يحتاج إلى القيام بأي عمليات استحواذ، قائلاً: "نحن نحقق نتائج متميزة دون الحاجة للاستحواذ على أي شركات، وهذا يثبت قوة أدائنا." وتابع ميسينا: "أنا فخور بهذه النتائج، حيث تضعنا في مقدمة البنوك عالميًا، ليس فقط من ناحية الأداء المالي، بل أيضًا فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية." وأكمل قائلاً: "لقد وزعنا بالفعل 24.6 مليار يورو على المساهمين، وهو أكثر من الـ 22 مليار يورو التي كانت متوقعة في خطتنا." (أنسامد).

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