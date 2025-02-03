يوني كريديت تستحوذ على حصة 4.1% في جنرالي: استثمار مالي بحت

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - أعلن بنك يوني كريديت في بيان رسمي عن استحواذه على حصة 4.1% في شركة التأمين الإيطالية الكبرى جنرالي. وأوضح البنك أن هذه الحصة تم الحصول عليها عبر عمليات شراء في السوق على مدار فترة زمنية.وأكد البنك أن هذا الاستثمار لا يتعدى كونه استثمارًا ماليًا بحتًا، مشيرًا إلى أنه لا يشكل تأثيرًا كبيرًا على مقاييس العائد الخاصة بالبنك أو على مؤشر الأسهم العادية من المستوى 1 (CET1).وأوضح يوني كريديت أنه يمتلك أيضًا 0.6% إضافية من أسهم جنرالي في إطار خدماته العادية للعملاء والتحوط المرتبط بها.وفي الوقت ذاته، أكد يوني كريديت أنه ليس لديه أي مصلحة استراتيجية في جنرالي، وأن تركيزه الأساسي يظل منصبًا على تنفيذ خطة "يوني كريديت أونلوكد" وعرض الشراء المقدم لبنك بنكو بي بي إم، إلى جانب الاستثمار في كوميرز بنك.ويعمل يوني كريديت يعمل على بناء حصة تتراوح بين 4 و5% في جنرالي، وهو ما أكده البنك في بيانه.وتجدر الإشارة إلى أن يوني كريديت قد أطلق في نوفمبر 2024 عرضًا استحواذيًا بقيمة 10 مليارات يورو على بنكو بي بي إم، والذي اعتبره الرئيس التنفيذي للبنك، أندريا أورسيل، أولوية أعلى من أي خطوة محتملة للاستحواذ على كوميرز بنك. (أنسامد).

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