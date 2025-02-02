الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي سينمو بنسبة 0.4% في 2025

(أنسامد) - فبراير 2 - روما - من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنسبة 0.4% في عام 2025، مع ارتفاع العجز من 3.3% إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الدين العام بمقدار 1.5 نقطة مئوية ليصل إلى 138.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للتقديرات التي أصدرها مرصد المالية العامة الإيطالية (OCPI) التابع للجامعة الكاثوليكية في ميلانو يوم السبت، والتي نُشرت بعد الإعلان عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي من قبل المعهد الوطني للإحصاء (ISTAT).وأضاف المرصد أن التوقعات لعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تتراوح بين 0.6% و 0.7%. وأوضح التقرير أن هذه الأرقام "لن تعيق احترام القواعد الأوروبية"، باستثناء تأخير لمدة عام في تطبيق القواعد المتعلقة بخفض العجز تحت 3% من الناتج المحلي الإجمالي.ووفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء يوم الخميس، ظل الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا ثابتًا في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث، فيما شهد ارتفاعًا بنسبة 0.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.وأشارت وكالة الإحصاء الوطنية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا نما بنسبة 0.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، بناءً على البيانات المعدلة موسميًا والمعدلة وفقًا للتقويم (حيث كان هناك أربعة أيام عمل إضافية في عام 2024 مقارنة بعام 2023).وفي سبتمبر، قدّمت الحكومة تقديرًا غير معدل وفقًا للتقويم بنسبة 1% لنمو الاقتصاد الإيطالي في عام 2024. (أنسامد).

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