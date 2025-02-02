الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي سينمو بنسبة 0.4% في 2025

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي سينمو بنسبة 0.4% في 2025

02 فبراير 2025, 09:03

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - فبراير 2 - روما - من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنسبة 0.4% في عام 2025، مع ارتفاع العجز من 3.3% إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الدين العام بمقدار 1.5 نقطة مئوية ليصل إلى 138.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للتقديرات التي أصدرها مرصد المالية العامة الإيطالية (OCPI) التابع للجامعة الكاثوليكية في ميلانو يوم السبت، والتي نُشرت بعد الإعلان عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي من قبل المعهد الوطني للإحصاء (ISTAT).

وأضاف المرصد أن التوقعات لعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تتراوح بين 0.6% و 0.7%. وأوضح التقرير أن هذه الأرقام "لن تعيق احترام القواعد الأوروبية"، باستثناء تأخير لمدة عام في تطبيق القواعد المتعلقة بخفض العجز تحت 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء يوم الخميس، ظل الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا ثابتًا في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث، فيما شهد ارتفاعًا بنسبة 0.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وأشارت وكالة الإحصاء الوطنية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا نما بنسبة 0.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، بناءً على البيانات المعدلة موسميًا والمعدلة وفقًا للتقويم (حيث كان هناك أربعة أيام عمل إضافية في عام 2024 مقارنة بعام 2023).

وفي سبتمبر، قدّمت الحكومة تقديرًا غير معدل وفقًا للتقويم بنسبة 1% لنمو الاقتصاد الإيطالي في عام 2024. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

08:15

الاتحاد الأوروبي يدعو للتعاون مع الجنائية الدولية

17:56

رئيس اللجنة العسكرية للأطلسي:هدف الإنفاق الدفاعي يتجاوز 2%

10:24

ميلوني: إننا نتعرض للهجوم لكن دعم الإيطاليين قوي

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

08:15

الاتحاد الأوروبي يدعو للتعاون مع الجنائية الدولية

17:56

رئيس اللجنة العسكرية للأطلسي:هدف الإنفاق الدفاعي يتجاوز 2%

10:24

ميلوني: إننا نتعرض للهجوم لكن دعم الإيطاليين قوي