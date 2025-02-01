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إيرادات "بريمبو" تسجل قرابة 4 مليارات يورو

01 فبراير 2025, 08:53

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 1 - روما - كشفت النتائج الأولية لشركة "بريمبو" الإيطالية لتصنيع أنظمة فرامل السيارات لعام 2024 عن تحقيق إيرادات تقارب 4 مليارات يورو، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع السيارات، خاصة في أوروبا.

سجلت شركة "بريمبو" إيرادات أولية بلغت 3,8 مليار يورو العام الماضي، وهو مستوى مستقر مقارنة بإيرادات الشركة في 2023، وذلك في ظل سياق عالمي معقد، يتسم بصعوبات كبيرة يواجهها قطاع السيارات، خاصة في أوروبا.

كما استقرت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك، عند مستوى 661.6 مليون يورو، وهو ما يتماشى أيضًا مع مستويات العام السابق وتوقعات السوق، حيث تمثل 17.2% من إجمالي الإيرادات.

صرح ماتيو تيرابوشي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن هذه النتائج الأولية تعكس قوة أداء شركة بريمبو، على الرغم من الأوقات الصعبة التي يمر بها القطاع، مشيرا إلى أن تفوق الشركة يكمن في الابتكار المستمر والتفاني الكبير لفرق العمل التي تسهم يوميًا في الحفاظ على ريادة المجموعة. (أنسامد).

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