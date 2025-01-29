"ميديوبانكا" يرفض عرض استحواذ من بنك "إم بي إس"

(أنسامد) - يناير 29 - روما - رفض بنك ميديوبانكا عرض استحواذ بقيمة 13 مليار يورو من منافسه المحلي مونتي دي باشي (إم بي إس)، قائلاً إنه عرض مدمر للقيمة بشكل كبير، وفقاً لمذكرة صادرة عن البنك تحت قيادة الرئيس التنفيذي ألبرتو ناجل.وأوضح البيان أن العرض اعتُبر "عدائيًا ويضر بمصالح ميديوبانكا".وأشار إلى أن مجلس إدارة ميديوبانكا رأى أن العرض يفتقر إلى "المنطق الصناعي والمالي، وبالتالي فإنه مدمر للقيمة".كما شدد البنك في بيانه على "الملكية المتبادلة المرتبطة بشركة دلفين وكالتاجيروني" في كل من بنك مونتي دي باشي وشركة التأمين الإيطالية أسيكورازيوني جنرالي، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى "اختلال محتمل في المصالح بالنسبة للمساهمين الآخرين" في سياق عرض الاستحواذ.في خطوة غير متوقعة، أطلق بنك مونتي دي باشي دي سيينا، أقدم بنك في العالم، يوم الجمعة الماضي عرض شراء بقيمة 13.3 مليار يورو للاستحواذ على ميديوبانكا.وكان العرض يتضمن تقديم 23 سهمًا من أسهمه مقابل كل 10 أسهم في ميديوبانكا، ما يعكس زيادة بنسبة 5% عن سعر إغلاق أسهم ميديوبانكا في اليوم السابق.وفي مذكرة صدرت عن البنك للإعلان عن العرض، صرح بنك مونتي دي باشي بأن الاندماج مع ميديوبانكا من شأنه أن يسهم في إنشاء "صرح وطني جديد في القطاع المصرفي الإيطالي"، معززًا بذلك موقعه في المراتب الثلاثة الأولى في القطاعات الرئيسية، ومجمعًا مزيجًا قويًا من المنتجات والخدمات، مع تآزر صناعي ذي قيمة كبيرة. (أنسامد).

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