إيطاليا:أكثر من 10 مليارات يورو استثمارات في سوق رأس المال

(أنسامد) - يناير 27 - روما - بلغ إجمالي استثمارات أسواق رأس المال في إيطاليا نحو 10.2 مليار يورو في عام 2024، بزيادة قدرها 70% مقارنة بعام 2023.وفقًا لتحليل شركة "جي إل إل" JLL، وهي شركة متخصصة في الخدمات المهنية وإدارة الاستثمارات في القطاع العقاري، فإن الربع الأخير من العام الماضي سجل إجمالي استثمارات بلغ حوالي 3.5 مليار يورو.وأوضحت شركة "جي إل إل إيطاليا"، أن قطاعي المكاتب والتجزئة هما المحرك الرئيسي للاستثمارات في القطاع العقاري، حيث بلغت استثمارات كل منهما 2.6 مليار يورو، وهو ما يعادل حوالي 50% من إجمالي الاستثمارات.كما سجل قطاع الفنادق والضيافة وكذلك القطاع الصناعي واللوجستي، استثمارات قدرها 1.7 مليار يورو لكل منهما.من المتوقع أن يشهد سوق العقارات في إيطاليا مزيدًا من التوسع في 2025، مع زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في القطاعات المستقرة، وديناميكية السوق، مع تزايد الاهتمام بالأصول الناشئة. (أنسامد).

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