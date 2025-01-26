بنك MPS يعرض 13.3 مليار يورو للاستحواذ على ميديوبانكا

(أنسامد) - يناير 26 - روما - أعلن بنك مونتي دي باشي في سيينا (MPS) في بيان يوم الجمعة عن طرح عرض شراء بقيمة 13.3 مليار يورو للاستحواذ على ميديوبانكا.وبحسب البيان، سيعرض البنك 23 سهمًا من أسهمه مقابل كل 10 أسهم من أسهم ميديوبانكا، ما يعادل نسبة 5% على سعر الإغلاق يوم الخميس.وأوضح البيان أن الاندماج بين MPS وميديوبانكا سيؤدي إلى إنشاء "بطل وطني جديد في القطاع المصرفي الإيطالي"، حيث سيكون البنك الجديد ثالث أكبر كيان في القطاعات الرئيسية مع مزيج قوي من المنتجات والخدمات، إضافة إلى تنوع كبير في الأعمال، مما يعزز التآزر الصناعي بينهما.وأضاف البيان أن المجموعة الجديدة ستعمل على حماية وتعزيز العلامتين التجاريتين القويتين، MPS وميديوبانكا، مع الحفاظ على مكانتهما الفريدة وخبراتهما الفنية، مما سيمكن العائلات والشركات الإيطالية من الوصول إلى منصة أوسع وأكثر تكاملًا في مجال الخدمات المصرفية.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك MPS، لويجي لوفاجليو: "من خلال هذه العملية، نهدف إلى تحديد نهج جديد في توحيد القطاع المصرفي، بما يخلق قيمة فورية لجميع الأطراف المعنية، ليس فقط في MPS وميديوبانكا، بل في البلد بأسره." وأضاف لوفاجليو: "نطمح إلى إنشاء بطل وطني جديد مع الحفاظ على علامتين تجاريتين متميزتين، ونرغب في تعزيز وحماية هذا التحالف بشكل أكبر." في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، انخفض سعر سهم MPS بنسبة 9% ليصل إلى 6.34 يورو، بينما ارتفع سعر سهم ميديوبانكا بنسبة 2.81% ليبلغ 15.72 يورو. (أنسامد).

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