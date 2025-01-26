بنك MPS يعرض 13.3 مليار يورو للاستحواذ على ميديوبانكا

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

بنك MPS يعرض 13.3 مليار يورو للاستحواذ على ميديوبانكا

26 يناير 2025, 09:25

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - يناير 26 - روما - أعلن بنك مونتي دي باشي في سيينا (MPS) في بيان يوم الجمعة عن طرح عرض شراء بقيمة 13.3 مليار يورو للاستحواذ على ميديوبانكا.

وبحسب البيان، سيعرض البنك 23 سهمًا من أسهمه مقابل كل 10 أسهم من أسهم ميديوبانكا، ما يعادل نسبة 5% على سعر الإغلاق يوم الخميس.

وأوضح البيان أن الاندماج بين MPS وميديوبانكا سيؤدي إلى إنشاء "بطل وطني جديد في القطاع المصرفي الإيطالي"، حيث سيكون البنك الجديد ثالث أكبر كيان في القطاعات الرئيسية مع مزيج قوي من المنتجات والخدمات، إضافة إلى تنوع كبير في الأعمال، مما يعزز التآزر الصناعي بينهما.

وأضاف البيان أن المجموعة الجديدة ستعمل على حماية وتعزيز العلامتين التجاريتين القويتين، MPS وميديوبانكا، مع الحفاظ على مكانتهما الفريدة وخبراتهما الفنية، مما سيمكن العائلات والشركات الإيطالية من الوصول إلى منصة أوسع وأكثر تكاملًا في مجال الخدمات المصرفية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك MPS، لويجي لوفاجليو: "من خلال هذه العملية، نهدف إلى تحديد نهج جديد في توحيد القطاع المصرفي، بما يخلق قيمة فورية لجميع الأطراف المعنية، ليس فقط في MPS وميديوبانكا، بل في البلد بأسره." وأضاف لوفاجليو: "نطمح إلى إنشاء بطل وطني جديد مع الحفاظ على علامتين تجاريتين متميزتين، ونرغب في تعزيز وحماية هذا التحالف بشكل أكبر." في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، انخفض سعر سهم MPS بنسبة 9% ليصل إلى 6.34 يورو، بينما ارتفع سعر سهم ميديوبانكا بنسبة 2.81% ليبلغ 15.72 يورو. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

15:38

ميلوني تهنئ سينر لفوزه ببطولة أستراليا المفتوحة

09:30

ميلوني : لا يوجد إحراج بشأن قضية وزيرة السياحة

17:36

تاياني للافروف: إيطاليا ليست عدواً لأحد

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

15:38

ميلوني تهنئ سينر لفوزه ببطولة أستراليا المفتوحة

09:30

ميلوني : لا يوجد إحراج بشأن قضية وزيرة السياحة

17:36

تاياني للافروف: إيطاليا ليست عدواً لأحد