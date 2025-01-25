إيطاليا الأولى أوروبيا من حيث القيمة المضافة في الزراعة

(أنسامد) - يناير 25 - روما - عاد القطاع الزراعي في إيطاليا إلى مسار النمو في عام 2024، حيث تصدرت البلاد قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث القيمة المضافة في الزراعة، والتي بلغت 42.4 مليار يورو. تلتها إسبانيا (39.5 مليار يورو)، وفرنسا (35.1 مليار يورو)، ثم ألمانيا (31.9 مليار يورو).تظهر التقديرات الأولية للنمو الاقتصادي في القطاع الزراعي لعام 2024، التي أعدها المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، زيادة في الإنتاج والقيمة المضافة. وأكد التقرير أن الإنتاجية شهدت ارتفاعًا بنسبة 1.4%، فيما ارتفعت القيمة المضافة بنسبة 3.5%.ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة الإنتاج في المحاصيل (+1.5%) والقطاع الحيواني (+0.6%)، بينما سجلت الأنشطة الخدمية الزراعية تراجعًا بنسبة -1.5%.كما أظهرت البيانات موسمًا إيجابيًا لمنتجات مثل الفواكه (+5.4%)، والخضروات الطازجة (+3.8%)، والنبيذ (+3.5%). في المقابل، شهدت بعض المحاصيل مثل الحبوب (-7.1%)، وزيت الزيتون (-5%)، والأعلاف (-2.5%) انخفاضًا ملحوظًا. (أنسامد).

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