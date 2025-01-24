زيادة ملحوظة في مؤشر الإنتاج المعدل بقطاع البناء في إيطاليا

(أنسامد) - يناير 24 - روما - يشهد قطاع البناء في إيطاليا انتعاشًا ملحوظًا، حيث سجل نموًا بنسبة 2.6% في نوفمبر 2024 مقارنة بالشهر السابق. يشير هذا الارتفاع المستمر منذ بداية العام إلى استقرار وتحسن في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الإيطالي.ويعتبر هذا الارتفاع الثالث على التوالي في الأشهر الأخيرة، مما يعزز الاتجاه الإيجابي الذي بدأ في بداية العام 2024، ويشير إلى استقرار نسبي في القطاع على المدى القصير.على أساس سنوي، شهد المؤشر المعدل حسب التقويم زيادة بنسبة 3.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مع وجود فارق في أيام العمل (20 يومًا في نوفمبر 2024 مقابل 21 يومًا في نوفمبر 2023). يعكس هذا النمو استمرار الانتعاش في قطاع البناء الذي لم يتوقف تقريبا منذ فبراير 2021. وفي الربع الممتد من سبتمبر إلى نوفمبر 2024، ارتفع إنتاج البناء بنسبة 1.4% مقارنة بالربع السابق.أما على مستوى العام، فقد أظهر مؤشر الإنتاج المعدل حسب التقويم زيادة بنسبة 5.5% في متوسط الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، بينما ارتفع المؤشر الخام بنسبة 6.3%.تشير هذه الأرقام إلى أداء قوي لقطاع البناء في إيطاليا، مما قد يكون مؤشرًا على نمو مستدام في الأشهر القادمة. (أنسامد).

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