إيطاليا: 60 ألف مهندس مسجلين حاليًا في السجل المهني

(أنسامد) - يناير 23 - روما - يبدو أن تأثير جائحة كوفيد-19 على مؤهلات مهنة الهندسة قد تراجع بشكل ملحوظ، وفقًا للتقرير الصادر عن مركز الأبحاث التابع للمجلس الوطني للمهندسين.ففي عام 2023، تم الحفاظ على نفس إجراءات الامتحان التي تم تبنيها في الأعوام السابقة، لكن العدد الإجمالي للخريجين الذين حصلوا على المؤهل المهني انخفض بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 36.5% مقارنة بعامي 2021 و2022، عندما استفاد العديد من الخريجين من الفرصة الاستثنائية المتمثلة في امتحان شفوي فقط.تشير الأرقام إلى أن 29.7% فقط من الخريجين المؤهلين حصلوا على المؤهل المهني في عام 2023، وهو انخفاض حاد مقارنة بالمعدلات السابقة. هذا التراجع يذكرنا بالعام 2019، عندما كانت النسبة 26.9%.بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض "جاذبية" النشاط المهني المستقل يبدو واضحًا، حيث أن 2836 فقط من بين المهندسين المؤهلين اختاروا التسجيل في السجل المهني، وهو مؤشر على تراجع رغبتهم في الانخراط في هذا المجال المستقل.من بين أكثر من 130 ألف خريج حصلوا على مؤهل مهنة الهندسة خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية، هناك فقط 60 ألف خريج مسجلين حاليًا في السجل المهني. (أنسامد).

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