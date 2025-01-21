تقرير:71 مليارديرًا و5.7 مليون في فقر مدقع في إيطاليا

(أنسامد) - يناير 21 - روما - في تقريرها الأخير، كشفت منظمة أوكسفام عن زيادة ملحوظة في ثروة مليارديرات إيطاليا في عام 2024 بمقدار 61.1 مليار يورو، مما يعكس زيادة يومية قدرها 166 مليون يورو.كما سلط التقرير الضوء على تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مشيرًا إلى أن 71 شخصًا يمتلكون 272.5 مليار يورو، بينما يعاني ملايين الأشخاص من الفقر المدقع.ووفقًا للتقرير، كانت هناك زيادة في عدد الأسر التي تعيش في فقر مدقع، حيث يعيش أكثر من 5.7 مليون شخص في هذه الحالة في إيطاليا.وأشار التقرير إلى أن 5% من أغنى العائلات في إيطاليا تسيطر على 47.7% من الثروة الوطنية، ما يعكس التفاوت الكبير بين الطبقات الاجتماعية.هذا التقرير الذي تم نشره في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، يسلط الضوء على تحديات التوزيع غير العادل للثروة والفقر المتزايد في العديد من الدول حول العالم. (أنسامد).

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