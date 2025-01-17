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إستات: معدل التضخم السنوي في إيطاليا بلغ 1.3% في ديسمبر

17 يناير 2025, 09:51

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 17 - روما - أفادت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية "إستات" بأن معدل التضخم السنوي في إيطاليا بلغ 1.3% في ديسمبر 2024، وهو معدل مستقر مقارنة بشهر نوفمبر من نفس العام.

وأكدت الوكالة تقديراتها الأولية التي أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلك قد ارتفع بنسبة 0.1% في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر.

كما أكدت الوكالة أن متوسط معدل التضخم في عام 2024 بلغ 1.0%، مسجلًا انخفاضًا كبيرًا مقارنة بعام 2023.

وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والأغذية غير المصنعة، بلغ 2.0% في ديسمبر، مقارنة بنسبة 5.1% في 2023. أما التضخم باستثناء الطاقة فقط، فقد بلغ 2.1% في ديسمبر 2024، مقارنة بـ5.3% في العام السابق.

يعكس هذا التراجع الكبير في معدل التضخم تحسنًا ملحوظًا في استقرار الأسعار في إيطاليا خلال العام 2024 مقارنةً بالعام الذي قبله.

(أنسامد).

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