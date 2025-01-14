لوفتهانزا-ITA: "بضعة أيام أخرى لإتمام الصفقة"

(أنسامد) - يناير 14 - روما - أعلنت مصادر مطلعة على عملية استحواذ شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا على 41٪ من شركة الخطوط الجوية الإيطالية إن الأمر سيستغرق بضعة أيام إضافية لإتمام الصفقة ، وهو الموعد الذي كان متوقعًا في البداية لإغلاق الاندماج بين شركات الطيران الإيطالية والألمانية.ووفقًا للمصادر، لا تزال الأطراف المعنية تعمل على تحديد الخطوات النهائية لإتمام الصفقة حيث إنهم يواصلون التحرك نحو الدعوة الثانية للجمعية العامة لـلشركة الإيطالية المقررة في 15 يناير، وهو الموعد النهائي الذي يتعين على لوفتهانزا فيه المشاركة في زيادة رأس المال.وكان من المقرر أن يتم الإغلاق المحتمل للعملية في 13 يناير بعد اجتماع بين موظفي لوفتهانزا والرئيس التنفيذي كارستن سبوهر، والذي تم تسريبه عبر وكالة الأنباء الألمانية، إلا أن وزارة الاقتصاد الإيطالية لم تؤكد ذلك رسميًا حتى الآن. (أنسامد).

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