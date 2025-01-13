توظيف 497 ألف شخص في يناير

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

توظيف 497 ألف شخص في يناير

13 يناير 2025, 09:01

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - يناير 13 - روما - تسعى الشركات الإيطالية لتوظيف حوالي 497,400 عامل في شهر يناير 2025، بإجمالي 1.4 مليون وظيفة خلال الربع الأول من العام.

جاء ذلك في نشرة منصة Excelsior للتوظيف والتدريب التي أطلقها الاتحاد الإيطالي لغرف التجارة والصناعة ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية بفضل البرنامج الوطني للشباب والمرأة والعمل الذي يموله الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك.

ومع ذلك، يستمر التحدي في معالجة الفجوة بين العرض والطلب على الوظائف، حيث يصعب تأمين العمالة المطلوبة في حوالي 49.4% من الحالات، بسبب نقص المرشحين المؤهلين بنسبة 32%.

ارتفع الطلب على العمالة بشكل ملحوظ في قطاع السياحة، حيث تم توفير 16 ألف وظيفة مقارنة بشهر يناير 2024 (بإجمالي 67 ألف وظيفة)، يليه قطاع التجارة (+2000 وظيفة، بإجمالي 77 ألف).

في المقابل، سجلت قطاعات الصناعة التحويلية وخدمات الشركات انخفاضًا بمقدار 12 ألف وظيفة لكل منهما.

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2025/01/10/imprese-pro nte-a-497mila-assunzioni-resta-mismatch-con-offerta_94f90f93-188 2-46a6-ac4e-37f4d3bd6c31.html (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

10:50

سفينة إنقاذ المهاجرين "أوشن فايكنج"تنقذ 101 مهاجراً

16:15

بايدن يمنح البابا فرنسيس وسام الحرية الرئاسي

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

10:50

سفينة إنقاذ المهاجرين "أوشن فايكنج"تنقذ 101 مهاجراً

16:15

بايدن يمنح البابا فرنسيس وسام الحرية الرئاسي