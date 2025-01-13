توظيف 497 ألف شخص في يناير

(أنسامد) - يناير 13 - روما - تسعى الشركات الإيطالية لتوظيف حوالي 497,400 عامل في شهر يناير 2025، بإجمالي 1.4 مليون وظيفة خلال الربع الأول من العام.جاء ذلك في نشرة منصة Excelsior للتوظيف والتدريب التي أطلقها الاتحاد الإيطالي لغرف التجارة والصناعة ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية بفضل البرنامج الوطني للشباب والمرأة والعمل الذي يموله الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك.ومع ذلك، يستمر التحدي في معالجة الفجوة بين العرض والطلب على الوظائف، حيث يصعب تأمين العمالة المطلوبة في حوالي 49.4% من الحالات، بسبب نقص المرشحين المؤهلين بنسبة 32%.ارتفع الطلب على العمالة بشكل ملحوظ في قطاع السياحة، حيث تم توفير 16 ألف وظيفة مقارنة بشهر يناير 2024 (بإجمالي 67 ألف وظيفة)، يليه قطاع التجارة (+2000 وظيفة، بإجمالي 77 ألف).في المقابل، سجلت قطاعات الصناعة التحويلية وخدمات الشركات انخفاضًا بمقدار 12 ألف وظيفة لكل منهما.https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2025/01/10/imprese-pro nte-a-497mila-assunzioni-resta-mismatch-con-offerta_94f90f93-188 2-46a6-ac4e-37f4d3bd6c31.html (أنسامد).

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