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10 عروض مقدمة لمصانع الصلب التابعة لشركة ILVA

12 يناير 2025, 09:36

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 12 - روما - أعلنت إدارة شركة الصلب يوم السبت عن تلقي عشرة عروض للاستحواذ على مصانع الصلب التابعة لشركة ILVA السابقة، المعروفة حاليًا بشركة Acciaierie d'Italia (ADI)، في تارانتو. وقد تم تقديم هذه العروض بحلول منتصف الليل من قبل مستثمرين محليين ودوليين.

وفقًا لبيان صحفي، تم تقديم ثلاثة عروض للاستحواذ على المجمع الصناعي كاملاً من قبل كل من: شركة Baku Steel Company Cjsc بالتعاون مع شركة أذربيجان للاستثمار Ojsc، وشركة Bedrock Industries Management Co Inc، وشركة Jindal Steel International.

بينما تم تقديم سبعة عروض أخرى للاستحواذ على أصول فردية، من بينها عروض من قبل مجموعات Marcegaglia وEusider وSideralba.

يُعد مصنع تارانتو، الذي يمثل المنشأة الرئيسية لشركة ADI في منطقة بوليا، واحداً من أكبر مصانع الصلب في أوروبا وأحد أكبر مواقع العمل في المنطقة الجنوبية.

ومن الجدير بالذكر أنه في العام الماضي، تولت الحكومة مسؤولية إدارة مصانع المجموعة بموجب إجراء إداري خاص. (أنسامد).

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