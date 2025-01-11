بنك إيطاليا: تسارع نمو تحويلات المهاجرين في الربع الثالث

(أنسامد) - يناير 11 - روما - شهدت التحويلات المالية المرسلة من المهاجرين المقيمين في إيطاليا إلى الخارج تسارعًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن بنك إيطاليا.وكانت نسبة النمو في الربع الثاني قد بلغت 1.8%. وقد سجلت التحويلات المالية زيادة كبيرة نحو دول آسيا (+7.1%) وشمال إفريقيا والشرق الأوسط (+11.3%)، وهو ما عوض الانخفاض الملحوظ في التحويلات الموجهة إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء (-8.6%) ودول الاتحاد الأوروبي (-8.9%).وعند النظر إلى الأرباع الأربعة المنتهية في سبتمبر 2024، تصدرت بنغلاديش وباكستان والفلبين قائمة الدول الأكثر استفادة من التحويلات المالية القادمة من إيطاليا، حيث استحوذت على 16.0% و7.6% و7.0% من إجمالي التحويلات على التوالي. (أنسامد).

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