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أول إضراب للنقل في إيطاليا يوم 10 يناير

07 يناير 2025, 13:07

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 7 - روما - يبدأ تنفيذ أول إضراب السكك الحديدية والنقل المحلي في إيطاليا يوم 10 يناير، وهو الإضراب الذي دعت إليه النقابات المستقلة احتجاجًا على الأجور وظروف العمل.

يبدأ تنفيذ أول إضراب في قطاع السكك الحديدية والنقل المحلي في إيطاليا يوم 10 يناير.

جاء هذا الإضراب بدعوة من النقابات المستقلة احتجاجًا على تدني الأجور وسوء ظروف العمل.

يبدأ الإضراب الساعة التاسعة مساءً يوم الخميس الموافق 9 يناير، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة الموافق 10 يناير.

من المتوقع أن يؤدي هذا الإضراب إلى اضطرابات كبيرة في الخدمات العامة، مما سيتسبب في إزعاج للركاب في جميع أنحاء البلاد.

أفاد التقرير أن العام الماضي شهد ارتفاعًا في عدد الإضرابات، حيث بلغ مجموعها 622 توقفًا، مع تكرار حدوث الإضرابات أيام الجمعة.

من جانبه، أصدر وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء، توجيهات لتقليص مدة الإضراب وإعادة العاملين إلى وظائفهم بهدف الحد من تأثير الإضراب على التنقل اليومي. (أنسامد).

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