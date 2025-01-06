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نمو ملحوظ في سوق الدراجات النارية العام الماضي

06 يناير 2025, 10:17

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 6 - روما - أغلق سوق الدراجات النارية في إيطاليا عام 2024 بنمو قدره 10.52%، مع تسجيل مبيعات بلغت 373313 دراجة نارية، وذلك حسبما أعلنت الجمعية الوطنية للدراجات النارية والدراجات الهوائية والاكسسوارات التابعة للاتحاد العام للصناعة الإيطالية "كونفيندستريا".

وقال ماريانو رومان، رئيس الجمعية : تلعب بلادنا دورًا بارزًا بسوق تتجاوز قيمته 9.5 مليار يورو، وتحتل بثبات المركز الأول في منطقة اليورو من حيث الإنتاج، مع تصدير مركبات بقيمة تزيد عن ملياري يورو، بالإضافة إلى تحقيق نجاحات على الساحة الرياضية الدولية.

وأشار إلى أهمية حماية هذا التراث الصناعي ومطالبة المشرّعين بمزيد من الدعم لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.

سجل سوق الدراجات النارية نموًا بنسبة 14.48% (166,454 دراجة نارية)، والسكوتر بنسبة 7.54% (186,639 وحدة)، بينما ارتفعت مبيعات الدراجات الصغيرة بنسبة 7.45% (20,220 وحدة). (أنسامد).

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