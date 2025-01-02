بورصة ميلانو تسجل نموًا قويًا في 2024

(أنسامد) - يناير 2 - روما - أعلنت بورصة ميلانو تحقيق نتائج مالية متميزة في عام 2024، حيث سجلت نموًا بارزًا في مختلف مؤشراتها الرئيسية. ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة إلى 811 مليار يورو، مسجلة زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق. وشهد مؤشر "فوتسي ميب" (FTSE MIB)، المؤشر الرئيسي لبورصة ميلانو، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 12.6%، مما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في الاقتصاد الإيطالي. كما سجلت البورصة عددًا قياسيًا من الإدراجات الجديدة، ما يعكس جاذبيتها للشركات الناشئة والكبيرة على حد سواء. ارتفع متوسط حجم التداول اليومي للأسهم إلى 2.6 مليار يورو، مع تداول أكثر من 76 مليون عقد عبر كافة الأسواق. وتصدرت أسهم "يونيكريديت" قائمة الأسهم الأكثر تداولًا، حيث تم تداول أكثر من 5 ملايين عقد بقيمة إجمالية بلغت 78 مليار يورو، مما يعكس الثقة القوية للمستثمرين في أسهم القطاع المصرفي الإيطالي. حافظت بورصة ميلانو على ريادتها الأوروبية في تداول السندات، مع تسجيل أكثر من 1541 أداة مالية متداولة في سوق السندات عن بعد (MOT). وشهدت البورصة إصدارًا بارزًا من "BTP Valore"، الذي جمع أكثر من 30 مليار يورو من خلال تداول السندات الحكومية الإيطالية. وعلى الرغم من هذا النمو القوي، شهدت نسبة القيمة السوقية لبورصة ميلانو إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا طفيفًا إلى 38% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ39.4% في ديسمبر 2023، مما يعكس التحديات التي يواجهها الاقتصاد الإيطالي رغم التوسع في الأسواق المالية.(أنسامد).

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