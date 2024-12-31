ماتاريلا يوقع على قانون ميزانية 2025

(أنسامد) - ديسمبر 31 - روما - وقع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا على قانون ميزانية 2025، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025.وتبلغ قيمة الحزمة المالية 30 مليار يورو، وتجمع بين تخفيضات في الضرائب وزيادة في الإنفاق، بالإضافة إلى تعزيز التمويل المخصص لخدمة الصحة الوطنية وتبسيط نظام الضرائب.تتضمن الميزانية مكافأة قدرها 1000 يورو لآباء الأطفال حديثي الولادة، لكن هذه المكافأة ستخضع لاختبار الوسائل وستُستثنى الأسر الأكثر ثراءً في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة انخفاض معدل المواليد في إيطاليا.كما تضم الميزانية إجراءً يطال البنوك وشركات التأمين التي حققت أرباحًا كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.ستُطلب هذه المؤسسات المالية لدفع مساهمة قدرها 3.5 مليار يورو لصالح النظام الصحي الوطني.ومع ذلك، انتقد البعض هذا الإجراء معتبرين أنه في الواقع عبارة عن قرض، حيث سيحصل القطاع المالي على تعويضات فعّالة في المستقبل القريب.أما بالنسبة لأصحاب الدخول المنخفضة، فسيستمر تخفيض شريحة ضريبة العمل التي تم إقرارها في ميزانية 2023. (أنسامد).

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