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إنتيسا سان باولو يتبرع بـ 9.8 مليون وجبة لمكافحة الفقر

30 ديسمبر 2024, 08:18

فريق تحرير أنسا

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© ANSA/EPA

© ANSA/EPA

(أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - تبرعت مجموعة "إنتيسا سان باولو" المصرفية الإيطالية هذا العام بـ 9.8 مليون وجبة طعام، بالإضافة إلى 600 ألف سرير، و115 ألف علبة دواء و94 ألف قطعة ملابس في إطار برنامج مكافحة الفقر الذي ينفذه البنك.

يأتي هذا ضمن مباردة لتخصيص موارد بقيمة 1.5 مليار يورو لتقليل الفوارق الاجتماعية في جميع أنحاء إيطاليا. ويُعدّ هذا البرنامج الأكبر من نوعه الذي ينفذه كيان خاص، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن المجموعة.

تعاونت مجموعة "إنتيسا سان باولو" مع العديد من المؤسسات الخيرية، مثل مؤسسة "بنكو أليمنتاري" ومؤسسات "سان باتريجنانو"، و"دينامو كامب"، و"مجتمع ميسينا" وجمعية فيداس لتوزيع هذه المساعدات.

كما شمل البرنامج افتتاح ثلاث عيادات تضامنية جديدة في كامبانيا وبوليا وموليزي لتقديم الخدمات الصحية الأساسية المجانية وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة التشخيص في العيادات الأخرى الموجودة.

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2024/12/28/intesa-nel- 2024-ha-donato-98-milioni-di-pasti-per-lotta-poverta_7392a4ea-77 56-4ee7-887a-dd30f45bcace.html (أنسامد).

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