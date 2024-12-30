إيطاليا: 7.6% تخلفوا عن الحصول على الرعاية الصحية فى 2023

وهذا يعكس زيادة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كانت النسبة 7% في 2022 و6.3% في 2019.
الفئة العمرية الأكثر تأثراً كانت بين 55 و59 عامًا، حيث بلغت نسبة الأشخاص الذين تخلفوا عن الرعاية الصحية 11.1%.
كما أظهرت البيانات أن أسوأ المناطق في إيطاليا من حيث التنازل عن الرعاية الصحية هي سردينيا بنسبة 13.7%، تليها لاتسيو بنسبة 10.5%.
هذا الاتجاه المتزايد يعكس تحديات مستمرة في النظام الصحي الإيطالي، بما في ذلك مشاكل الوصول إلى الرعاية الصحية والتكاليف المرتفعة، على الرغم من تحسن بعض الظروف منذ ذروة جائحة كوفيد-19.
(أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA