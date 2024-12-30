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إيطاليا: 7.6% تخلفوا عن الحصول على الرعاية الصحية فى 2023

30 ديسمبر 2024, 08:17

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - تشير البيانات التي نشرها المجلس الوطني للاقتصاد والعمل (CNEL) إلى أن حوالي 7.6% من سكان إيطاليا تخلفوا عن الحصول على الرعاية الصحية في عام 2023 بسبب مشكلات تتعلق بالتكلفة أو قوائم الانتظار الطويلة أو صعوبة الوصول إلى الخدمات.

وهذا يعكس زيادة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كانت النسبة 7% في 2022 و6.3% في 2019.

الفئة العمرية الأكثر تأثراً كانت بين 55 و59 عامًا، حيث بلغت نسبة الأشخاص الذين تخلفوا عن الرعاية الصحية 11.1%.

كما أظهرت البيانات أن أسوأ المناطق في إيطاليا من حيث التنازل عن الرعاية الصحية هي سردينيا بنسبة 13.7%، تليها لاتسيو بنسبة 10.5%.

هذا الاتجاه المتزايد يعكس تحديات مستمرة في النظام الصحي الإيطالي، بما في ذلك مشاكل الوصول إلى الرعاية الصحية والتكاليف المرتفعة، على الرغم من تحسن بعض الظروف منذ ذروة جائحة كوفيد-19.

(أنسامد).

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