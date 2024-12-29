إيطاليا: تراجع ملحوظ في عدد الأشخاص العاملين تحت سن 35 عاما

(أنسامد) - ديسمبر 29 - روما - نشر المجلس الوطني للاقتصاد والعمل (CNEL)، وهو مؤسسة بحثية حكومية، تقريرا يوم الجمعة يكشف عن تراجع ملحوظ في عدد الأشخاص العاملين تحت سن 35 عامًا في إيطاليا على مدار الخمسة وعشرين عامًا الماضية، حيث تم تسجيل انخفاض بمقدار مليوني شخص.وأوضح تقرير (CNEL) بعنوان "الديموغرافيا والقوى العاملة" أن الاتجاهات الديموغرافية تفرض تحديات كبيرة على سوق العمل في البلاد، وذلك نتيجة لانخفاض حاد في عدد العاملين تحت سن 35 عامًا، في مقابل الزيادة الكبيرة في أعداد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 64 عامًا خلال الفترة من 2004 إلى 2024.وانخفض عدد العاملين في الفئة العمرية بين 15 و 34 عامًا من 7.6 مليون شخص في الربع الثالث من عام 2004 إلى 5.4 مليون شخص في الربع الثالث من عام 2024، مما يمثل انخفاضًا يتجاوز مليوني شخص. في المقابل، شهد عدد الأشخاص العاملين في الفئة العمرية بين 50 و 64 عامًا زيادة كبيرة من 4.5 مليون شخص إلى أكثر من 8.9 مليون شخص في نفس الفترة الزمنية.كما لوحظ انخفاض ملحوظ في أعداد العاملين من الفئة العمرية بين 35 و 49 عامًا، حيث تراجع عددهم من 9.8 مليون إلى 8.8 مليون شخص.(أنسامد).

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