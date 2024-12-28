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بنك إنتيسا سان باولو يتبرع بهدايا عيد الميلاد للأطفال المرضى

28 ديسمبر 2024, 08:17

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - تبرعت مجموعة انتيسا سان باولو المصرفية الإيطالية، بهدايا عيد الميلاد لأربع منظمات غير حكومية تعمل على مساعدة الأطفال المرضى والمعاقين وأسرهم، وذلك بمبادرة من جانب كارلو ميسينا الرئيس التنفيذي لإنتيسا سان باولو.

يأتي هذا الدعم في إطار برنامج مجموعة إنتيسا سان باولو لمكافحة عدم المساواة، والذي ينص على تخصيص 1.5 مليار يورو للقضايا الاجتماعية بحلول عام 2027.

وصرح كارلو ميسينا : إن برنامجنا لمكافحة الفقر والذي يخصص ;;1.5 مليار يورو بحلول عام 2027 لتحقيق هذا الهدف، يعد واحد من أكبر البرامج التي تنفذها كيانات خاصة في بلادنا، مضيفا أن هذه المبادرة الجديدة تولي اهتماما بالأطفال الذين يواجهون صعوبات كبيرة في حياتهم.

ويولي البنك اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى، حيث يطور لهم مشاريع دعم محددة. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام بنك إنتيسا سان باولو بالقضايا الاجتماعية، وكجزء من خطة العمل 2022-2025. (أنسامد).

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