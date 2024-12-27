كونفارتيجياناتو: قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة خطوة مهمة

(أنسامد) - ديسمبر 27 - روما - أعرب رئيس الاتحاد العام للحرفيين الإيطاليين (كونفارتيجياناتو) ماركو جرانيللي، عن ترحيبه ببدء مناقشة مشروع قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجلس الوزراء، مؤكدا أنها خطوة مهمة لتعزيز وتحسين القدرة الإنتاجية.وقال جرانيللي: إن مشروع القانون يلبي سلسلة من الاحتياجات العاجلة لشركاتنا بما في ذلك الحوافز، والتسهيلات الإدارية، وتحسين الوصول إلى الائتمان وتعزيز التحول الرقمي ونقل المهارات.علاوة على ذلك، فإن دعم إنشاء شبكات الأعمال وإصلاحها من بين التدابير التي دعا إليها اتحاد كونفارتيجياناتو لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من مواجهة التحديات الكبرى في مجال التحول الرقمي والأخضر.وخلص جرانيللي إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز دورها الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني. (أنسامد).

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