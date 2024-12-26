إيطاليا:إجمالي الإنفاق على الهدايا قد يصل إلى 9.5 مليار يورو

(أنسامد) - ديسمبر 26 - روما - في ظل التوجه الإيطالي القوي نحو شراء الهدايا قبل عطلة نهاية العام، قدرت دراسات حديثة أجرتها جمعيتا كوداكونز وكونفسيرشينتي حجم الإنفاق على التسوق في عيد الميلاد بمبالغ ضخمة.وفقًا لدراسة كوداكونز، فإن إجمالي إنفاق الإيطاليين على الهدايا فقط قد يصل إلى 9.5 مليار يورو، بينما قدرت دراسة معهد إيبسوس لصالح كونفسيرشينتي التكلفة بنحو 8.1 مليار يورو، مع متوسط ميزانية قدرها 225 يورو لكل فرد لشراء الهدايا التي سيضعها تحت شجرة عيد الميلاد.من جهة أخرى، قدرت تكاليف الاحتفالات بشكل عام بنحو 25 مليار يورو، والتي تشمل نفقات السفر والطعام والاحتفالات، حيث أشار اتحاد تجار التجزئة إلى أن الأسر الإيطالية ستنفق في المتوسط 992 يورو على هذه الاحتفالات.على الرغم من المناخ الاقتصادي غير المستقر، فقد أكدت جمعية كونفسيرشينتي أن الإيطاليين لن يتخلوا عن الاحتفال بموسم عيد الميلاد. (أنسامد).

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