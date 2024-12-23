إيطاليا: 118 ألف عامل تأثروا بالأزمات الصناعية

(أنسامد) - ديسمبر 23 - روما - كشف تقرير أعدته أكبر نقابة عمالية في إيطاليا، CGIL، عن تأثر نحو 118 ألف عامل بالأزمات الصناعية في عام 2024.وقد شهدت المفاوضات لاحتواء التسريح والحد منه زيادة كبيرة هذا العام، حيث أفاد التقرير أن عدد العمال المتأثرين بالأزمات الصناعية في وزارة الأعمال والصناعة الإيطالية بلغ 105.974 عاملًا في عام 2024، مقارنة بـ 58.026 عاملًا تم الإبلاغ عنهم في يناير من نفس العام. كما تم تسريح 12.336 موظفًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد مفاوضات لم تسفر عن نتائج مع إدارة الشركات، وفقًا للنقابة.وفي تقريرها لعام 2024، أوضحت CGIL أن الأزمات الصناعية تؤثر على قطاعات متنوعة، بدءًا من صناعة الموضة وصولًا إلى مجالات الطاقة والصناعة الكيميائية.وأضافت النقابة أن هذا الوضع المقلق من المحتمل أن يتفاقم في الأشهر القادمة. ووفقًا للتقرير، "فقد 118.310 شخصًا وظائفهم بالفعل أو يواجهون صعوبة في البقاء في سوق العمل نتيجة للمفاوضات المستمرة." (أنسامد).

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