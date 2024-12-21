جنوب إيطاليا الأسوأ في أوروبا بالنسبة للمعرضين لخطر الفقر

(أنسامد) - ديسمبر 21 - روما - قال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، إن منطقة جنوب إيطاليا سجلت أسوأ المستويات في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بنسبة الأشخاص المعرضين لخطر الفقر.وفقًا لبيانات يوروستات لعام 2023، جاءت كالابريا (40.6٪) وصقلية (38٪) وكامبانيا (36.1٪)، بين المناطق الأوروبية التي سجلت أعلى نسبة من الأشخاص المعرضين لخطر الفقر. وأوضح أن غويانا الفرنسية كانت الأسوأ بتجاوزها 50% من نسبة السكان المعرضين لخطر الفقر. وبحسب مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، تعرض 16.2% من سكان الاتحاد الأوروبي، أي حوالي 71.7 مليون شخص، لهذا الوضع العام الماضي.في إيطاليا، سجلت بعض المناطق مستويات فقر أدنى من 30%، مثل سردينيا (29%)، أبروتسو (24.9%)، بازيليكاتا وبوليا (24.5%)، لاتسيو (21.7%)، وموليزي (20.6%). (أنسامد).

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