انخفاض مبيعات سيارات ستيلانتيس أوروبيا 10.8٪ في نوفمبر

(أنسامد) - ديسمبر 20 - روما - سجلت مجموعة ستيلانتيس في نوفمبر 2024، انخفاضًا بنسبة 10.8٪ في مبيعات السيارات في السوق الأوروبية، حيث باعت 142,425 سيارة مقارنة بنفس الشهر من عام 2023.أدى هذا الانخفاض إلى تراجع حصتها في السوق الأوروبية إلى 13.5٪ من 14.8٪ في نوفمبر 2023.أما في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، فقد قامت المجموعة ببيع 1,8 مليون سيارة، بانخفاض قدره 7.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.من جانب آخر، أظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA) أن مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى منطقة التجارة الحرة الأوروبية (ETFA) والمملكة المتحدة، تراجعت بنسبة 2٪ في نوفمبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت المبيعات الإجمالية 1,05 مليون سيارة. (أنسامد).

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