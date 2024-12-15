بنك إيطاليا: نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.5% هذا العام

(أنسامد) - ديسمبر 15 - روما - يتوقع بنك إيطاليا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.5% في عام 2024، قبل أن تتسارع وتيرته إلى حوالي 1% في المتوسط خلال الثلاث سنوات التالية، مدفوعًا بانتعاش الاستهلاك والصادرات.وأوضح بنك إيطاليا أن هذه التقديرات تمت صياغتها مع الأخذ في الاعتبار تأثير اختلاف عدد أيام العمل، على عكس تلك التي أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية ونشرتها في سبتمبر/أيلول الماضي.وفيما يتعلق بالتضخم، تشير التوقعات إلى أنه سيظل مستقرا عند مستوى 1.1% في المتوسط لعام 2024، ويرتفع تدريجيًا إلى 1.5% خلال العامين التاليين، قبل أن يصل إلى 2% بحلول عام 2027.تشير التوقعات أيضًا إلى أن التضخم الأساسي سيرتفع قليلا ليتجاوز 2% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى حوالي 1.5% في السنوات الثلاثة المقبلة. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA