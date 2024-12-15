بنك إيطاليا: نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.5% هذا العام

وأوضح بنك إيطاليا أن هذه التقديرات تمت صياغتها مع الأخذ في الاعتبار تأثير اختلاف عدد أيام العمل، على عكس تلك التي أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية ونشرتها في سبتمبر/أيلول الماضي.
وفيما يتعلق بالتضخم، تشير التوقعات إلى أنه سيظل مستقرا عند مستوى 1.1% في المتوسط لعام 2024، ويرتفع تدريجيًا إلى 1.5% خلال العامين التاليين، قبل أن يصل إلى 2% بحلول عام 2027.
تشير التوقعات أيضًا إلى أن التضخم الأساسي سيرتفع قليلا ليتجاوز 2% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى حوالي 1.5% في السنوات الثلاثة المقبلة. (أنسامد).
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