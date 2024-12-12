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تقرير: تراجع كبير في إنتاج السيارات في إيطاليا

12 ديسمبر 2024, 09:15

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 12 - روما - تُشير تصريحات مجموعة شركات صناعة السيارات "أنفيا" إلى تراجع كبير في إنتاج السيارات في إيطاليا، حيث انخفض بنسبة 32.4% في أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا للمدير العام للمجموعة، جيانماركو جيوردا، فإن هذا الانخفاض يعكس انخفاضًا حادًا في الإنتاج، حيث سجل أكتوبر الانخفاض الثامن على التوالي.

وأوضح جيوردا أن الإنتاج المحلي للسيارات بلغ 16 ألف وحدة فقط في الشهر، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 67.8% مقارنةً بشهر أكتوبر من العام 2023.

كما أشار إلى أن مؤشر صناعة السيارات في إيطاليا يشهد أيضًا انخفاضًا آخر، حيث سجل مؤشر إنتاج السيارات انخفاضًا بنسبة 40.4%، بينما انخفض إنتاج قطع الغيار والملحقات للمركبات والمحركات بنسبة 28.9%.

تأتي هذه الأرقام لتؤكد الوضع الصعب والمتزايد تعقيدًا في القطاع الصناعي الإيطالي، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه صناعة السيارات في البلاد. (أنسامد).

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