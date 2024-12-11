إنتاج السيارات في تراجع حاد: انخفاض بنسبة 32.4٪ في أكتوبر

(أنسامد) - ديسمبر 11 - روما - أعلنت مجموعة شركات صناعة السيارات الإيطالية ANFIA أن إنتاج السيارات في إيطاليا شهد تراجعاً حاداً، حيث انخفض بنسبة 32.4٪ في أكتوبر الماضي.وفي هذا السياق، قال جيانماركو جيوردا، المدير العام لشركة ANFIA: "شهد أكتوبر استمرار التراجع في إنتاج السيارات الإيطالية، مع الانخفاض الثامن على التوالي (-32.4٪)".وأوضح جيوردا أن "الإنتاج المحلي للسيارات وحده بلغ 16 ألف وحدة في الشهر، مسجلاً انخفاضاً حاداً بنسبة 67.8٪ مقارنةً مع أكتوبر 2023".وأضاف: "كما استمر مؤشر تصنيع المركبات الآلية في تسجيل انخفاض كبير في أكتوبر (-40.4٪)، بالإضافة إلى مؤشر إنتاج الأجزاء والملحقات للمركبات والمحركات الذي أغلق الشهر عند -28.9٪، مما يزيد من تعقيد الوضع الذي تم تسجيله في سبتمبر".وأكد جيوردا أن "الوضع في القطاع داخل البلاد أصبح أكثر تعقيداً وغير مؤكد مع مرور الوقت". (أنسامد).

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