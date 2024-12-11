إنتاج السيارات في تراجع حاد: انخفاض بنسبة 32.4٪ في أكتوبر

وفي هذا السياق، قال جيانماركو جيوردا، المدير العام لشركة ANFIA: "شهد أكتوبر استمرار التراجع في إنتاج السيارات الإيطالية، مع الانخفاض الثامن على التوالي (-32.4٪)".
وأوضح جيوردا أن "الإنتاج المحلي للسيارات وحده بلغ 16 ألف وحدة في الشهر، مسجلاً انخفاضاً حاداً بنسبة 67.8٪ مقارنةً مع أكتوبر 2023".
وأضاف: "كما استمر مؤشر تصنيع المركبات الآلية في تسجيل انخفاض كبير في أكتوبر (-40.4٪)، بالإضافة إلى مؤشر إنتاج الأجزاء والملحقات للمركبات والمحركات الذي أغلق الشهر عند -28.9٪، مما يزيد من تعقيد الوضع الذي تم تسجيله في سبتمبر".
وأكد جيوردا أن "الوضع في القطاع داخل البلاد أصبح أكثر تعقيداً وغير مؤكد مع مرور الوقت". (أنسامد).
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