"إستات": إنخفاض مبيعات التجزئة الإيطالية بنسبة 0.8%

(أنسامد) - ديسمبر 10 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إستات"، إنقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إستات"، إن مبيعات التجزئة الإيطالية انخفضت بنسبة 0.8% من حيث الحجم وبنسبة 0.5% من حيث القيمة في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر.ولفتت وكالة الإحصاء الوطنية، إلى أن مبيعات المواد الغذائية تراجعت بنسبة 0.7% من حيث القيمة و1.4% من حيث الحجم، بينما انخفضت مبيعات المواد غير الغذائية بنسبة 0.3% من حيث القيمة و0.5% من حيث الحجم.وأوضحت أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 2.6% من حيث القيمة و1.5% من حيث الحجم مقارنة بشهر أكتوبر 2023. وشهدت المبيعات عبر الإنترنت نموًا قويًا على أساس سنوي، حيث ارتفعت بنسبة 4.7%.من حيث الحجم وبنسبة 0.5% من حيث القيمة في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر.ولفتت وكالة الإحصاء الوطنية، إلى أن مبيعات المواد الغذائية تراجعت بنسبة 0.7% من حيث القيمة و1.4% من حيث الحجم، بينما انخفضت مبيعات المواد غير الغذائية بنسبة 0.3% من حيث القيمة و0.5% من حيث الحجم.وأوضحت أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 2.6% من حيث القيمة و1.5% من حيث الحجم مقارنة بشهر أكتوبر 2023. وشهدت المبيعات عبر الإنترنت نموًا قويًا على أساس سنوي، حيث ارتفعت بنسبة 4.7%.(أنسامد).

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